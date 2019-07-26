Enflasyon Raporu ne zaman açıklanıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu 31 Temmuz'da Ankara'da açıklayacak.



TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-III"ün 31 Temmuz Çarşamba günü yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.



Toplantının saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde gerçekleştirileceği aktarılan duyuruda, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.



Duyuruda ayrıca, Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı'nın, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacağı ifade edildi.