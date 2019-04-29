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Enflasyon Raporu, yarın İstanbul'da açıklanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın İstanbul'da açıklayacak. TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-II"nin 30 Nisan'da yayımlanacağı belirtilerek,...

Enflasyon Raporu, yarın İstanbul'da açıklanacak
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-II"nin 30 Nisan'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Marriott Şişli Otel'inde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

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Enflasyon RaporuMurat ÇetinkayaTCMB
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