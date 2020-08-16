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Enflasyon tek haneye düşer mi?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyesi Rüstem Çetinkaya, “İlk yarıda enflasyonda düşük baz etkisiyle çift haneli rakamları gördük ancak ikinci yarı yılda tek haneli rakamları görmemiz kuvvetle muhtemel. Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında faiz indirimine gitmeyeceğini düşünüyorum.” dedi.

Enflasyon tek haneye düşer mi?

Ekonominin en kritik göstergelerinden biri olan enflasyon Temmuz’da yüzde 12,62 olarak hesaplandı. Türkiye bir yandan ihracat odaklı sanayisi ile özellikle Avrupa bölgesinde ciddi bir büyüme başarısı gösterirken, diğer yandan kur dalgalanmaları ve enflasyonla ciddi mücadele örneği gösteriyor.

TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRMEMİZ MUHTEMEL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyesi Rüstem Çetinkaya’ya göre yılın son aylarına doğru enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi kuvvetli bir ihtimal: “2020 yılının ilk yarısında düşük baz etkisi sebebiyle enflasyon yine çift haneli seviyelerde kaldı, yılın son aylarına doğru ise enflasyonun tek hanelere düşmesini beklemekteyim. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) son iki toplantısında enflasyondaki görünümün bozulması nedeniyle faizleri sabit tuttu. Merkez, önceki 9 toplantısında politika faizini 1575 baz puan indirmiş ve 8,25'e çekmişti. Haziran toplantısında politika faizi yüzde 8,25 seviyesinde kaldı. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin politika faizinin üzerinde olmasını da göz önünde bulundurarak TCMB’nin 20 Ağustos’taki Para Politikası Kurulu toplantısında en önemli gündem maddesi Pandemi ve buna ilişkin oluşan ekonomik durum olacaktır. Açıklanan son enflasyon raporunda yüzde 8,90 enflasyon bekleyen Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında faiz indirimi yapmasını beklemiyorum.”

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