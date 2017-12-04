'Enflasyonda gelecek aylarda aşağı yönlü hareket başlayabilir'

İSTANBUL (AA) - Enflasyon kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 artarak ekonomistlerin beklentilerini aşarken, analistler, aralık ayında baz etkisi nedeniyle düşüş beklentilerinin devam ettiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 1,49 yıllık bazda ise yüzde 12,98 artarak sırasıyla yüzde 1,08 ve yüzde 12,53 olan beklentileri aştı.

Analistler, baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun aralıkta yüksek ihtimalle gerileyeceğini, ancak Merkez Bankasının yüzde 9,8, Orta Vadeli Program'da (OVP) ise yüzde 9,5 olan yıl sonu enflasyon öngörüsünün üzerinde kalacağının neredeyse kesinleştiğini kaydetti.

Halk Yatırım Araştıma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, yıllık TÜFE'nin yüzde 12,98’e çıkarak, 2003 bazlı endeksin en yüksek seviyesini gördüğünü belirterek, lehte baz etkisi nedeniyle, enflasyonun kısa vadede zirveyi görmüş olabileceğini ve gelecek aylarda aşağı yönlü hareketine başlayabileceğini kaydetti.

"Mevcut fiyatlama, PPK toplantısında GLP faizinin en az 75-100 baz puan artırılacağı yönünde"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyeceğini kaydetti. Bürümcekçi, kasım ayı ortalamasında kur sepeti bazında Türk lirasının yüzde 5,8 civarı değer kaybetmesi ve bir yıllık dönemde değer kaybının yüzde 24 düzeyinde seyretmesinin kurlardan fiyatlara geçiş riskinin yüksek kalmaya devam ettiği anlamına geldiğini söyledi.

Bürümcekçi, manşet enflasyonda baz etkisinin aralık ayından itibaren nisan sonuna kadar olan dönemde lehte olacağına dikkati çekerek, deperlendirmesine şöyle devam etti:

"Merkez Bankası’nın 14 Aralık Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artırımı masada olacaktır. Mevcut fiyatlama PPK toplantısında GLP faizinin en az 75-100 baz puan artırılacağı yönünde görünürken, politika faizinin yüzde 8’den daha yüksek bir seviyeye çıkarak eşlik etmesinin verilen mesajı güçlendireceğini düşünüyorum. Ancak, kurlar ve faizlerdeki baskı devam ederse mevcut imkanların tamamı kullanılmış olduğundan Bankanın PPK toplantısını beklemesine imkan vermeyebilir, bu durumda olağanüstü bir toplantı ile de faiz artışına gidilebilir."

"Yılı yüzde 12 civarında bir enflasyon ile kapatacağız gibi görünüyor"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise "OVP'deki enflasyon hedefi olan yüzde 9,5 seviyesinin oldukça üzerinde yüzde 12 civarında bir enflasyon ile kapatacağız gibi görünüyor. Enflasyonda mevsimlik etkilerin bir süredir etkili olduğunu dikkate alırsak, gelecek yılın ilk çeyreğinde baz etkisinin de yardımıyla enflasyonda düşüş görebiliriz. Elbette burada kur seviyesi de önemli olacak. Kurda yeni bir yükseliş olursa, enflasyona ilave baskı yapabilir. TCMB'nin bu verinin ardından sıkı duruşu devam ettireceğini ve kurda oynaklığın giderilmesi konusunda daha hassas davranacağını düşünüyoruz." diye konuştu.