“Enflasyonla mücadele ciddi destek görüyor“ Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: "(Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı) Türkiye'de firmalarımız ve işverenlerimiz, çalışanlarımızın tamamı, kamu ile iş birliği yaparak eylül ayında yaşanmış olan yüksek enflasyonla mücadele değil, adeta bir savaş başlatmış durumdalar. Bunun ciddi bir şekilde desteklenmesi, hükümete ve ülkemize gösterilen güvenin bir tesisi ve bir yansımasıdır."

Nebati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Ekonomi Programı kapsamında enflasyona yönelik gönüllülük esasıyla başlatılan çağrının, her geçen gün artarak, adeta seferberliğe dönüştüğünü söyledi.

Türkiye'nin önde gelen marka ve perakende zincirinden, kentlerin en küçük esnafına kadar herkesin omuz omuza vererek devletine sahip çıktığını vurgulayan Nebati, mücadele kapsamında başlatılan indirimi yansıtan logolara hemen hemen her cadde ve sokakta rastlanılabilir hale gelindiğine dikkati çekti.

Nebati, mücadelenin meyvelerini en kısa sürede toplamayı hedeflediklerini vurgulayarak, enflasyonun elinden Türkiye ekonomisini el birliğiyle kurtaracaklarına inandıklarını anlattı.

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların, hükümetin ve milletin dik duruşuyla başarılı olamayacağını ifade eden Nebati, destek veren en küçük esnaftan önde gelen iş adamlarına kadar herkese teşekkür etti.



Nebati, Türkiye'nin enflasyonla mücadele konusunda büyük bir organizasyonu gerçekleştirmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Enflasyonla mücadele konusunda, tüm sektörlerde firmalarla iş birliği yaparak büyük bir organizasyona başladık. Bu organizasyon içerisindeki katılımcıların sayısı günbegün artıyor. En az yüzde 10 olmak kaydıyla firmalarımız indirimle destek veriyor. Kamu ve özel sektördeki tüm firmalarımız bu işi sahiplenmiş durumdadır. Türkiye'de firmalarımız ve işverenlerimiz, çalışanlarımızın tamamı, kamu ile iş birliği yaparak eylül ayında yaşanmış olan yüksek enflasyonla, adeta bir mücadele değil, savaş başlatmış durumdalar. Bunun ciddi bir şekilde desteklenmesi hükümete ve ülkemize gösterilen güvenin bir tesisi ve bir yansımasıdır. Vatandaş, işveren, üretici her alanda hükümetin başlatmış olduğu, bakanlığımızın yürüttüğü kampanyanın daha güçlü yürütülmesi için her türlü desteği veriyor. Bunun başarıya ulaşmış olması bizi ciddi bir şekilde mutlu etti."



Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Hazır Giyim Komitesi Başkanı Halil Hurma da kentte faaliyet gösteren 29 farklı sektör temsilcisiyle görüşerek kampanyaya desteği artırmayı planladıklarını söyledi.

Kent olarak, milli duruş sergileyerek devletin yanında olmak için kararlı olduklarını anlatan Hurma, tekstil üzerine faaliyet gösterdiği iş yerinde de % 10 indirim kampanyası yaptığını ifade etti.

Hurma, her esnafın kampanyaya dahil olmasını beklediklerini vurgulayarak, "Bu kampanyaya tüm esnafımızı davet ediyoruz, devletimizin yanında olacağız. Herkes yüzde 10 indirim yaparsa biz Şanlıurfa olarak yüzde 30 da yapabiliriz. Biz çünkü tek milletiz ve farklı milletten ırklardan insanlara kucak açmış özel bir milletiz. İhtiyaç sahibi binlerce Suriyeliye de kucak açtık. Bu mücadelede hepimizin birlikte var olmasını istiyoruz." diye konuştu.



Kampanya kapsamında %10 indirim uygulayan esnaftan Hasan Hüseyin Tanık ise 61 yıldır babasından devraldığı mefruşat işiyle uğraştığını söyledi.

Amaçlarının, ülkenin kendini toparlamasına küçük de olsa katkı sunmak olduğunu vurgulayan Tanık, "Biz de kampanyaya dahil olduk. Ekonomik sıkıntının başladığı dönemde piyasada ciddi manada bir kilitlenme vardı. Tabii bu yüzde 10 indirim kampanyası yayılmaya başlayınca piyasada hareketlilik, canlanma başladı." ifadelerini kullandı.