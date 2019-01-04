"Enflasyonla mücadelede iyi performans yakalandı"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, yıl sonu enflasyon rakamının Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilen yüzde 20,8 beklentisinin altında kaldığını belirterek, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile yıl sonu hedeflerinde beklentilerden daha iyi bir performans elde edildi ve bu sonuç iş dünyası için güven verici oldu." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde hayata geçirilen Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile yıl sonu hedeflerinde beklentilerden daha iyi bir performans elde edildiğini ve bu sonucun iş dünyası için güven verici olduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladığında yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 20,8 olduğunu anımsatan Olpak, "Aralık ayındaki rakamla birlikte yılı bu seviyenin altında tamamladık. Ticaret Bakanlığımızın da önemli katkı sağladığı bu sonuç, piyasalar açısından 2019 yılı beklentileri için güven verici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, verimlilik artışıyla desteklenen dengeli büyüme stratejisi ile birlikte, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşun gelecek dönemde de sürmesinin önemli olduğuna inandıklarını aktardı.





- "Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"





Olpak, kendilerinin de iş dünyası olarak, enflasyonla mücadeleye destek için üzerilerine düşeni yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

DEİK olarak, 145 iş konseyleri ve tüm üyeleri ile Türkiye'ye yabancı yatırımları çekme noktasında çalışmalarını artan bir gayretle sürdüreceklerini kaydeden Olpak, "Böylelikle, ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayarak Türk lirası üzerindeki kur baskısını en aza indirmeye ve kur baskısının enflasyon üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.