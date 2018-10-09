İSTANBUL (AA) - Yaşar Topluluğu, tarafından yapılan açıklamada, "Enflasyonla mücadelenin destekçisiyiz.” ifadelerine yer verildi.

Yaşar Topluluğu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” açıklaması öncesinde enflasyonla mücadelenin destekçisi olduklarını duyurdu.

Enflasyonun öngörülebilir, istikrarlı bir ekonominin ve sürdürülebilir bir sanayinin önündeki en önemli engellerden birisi olduğu belirtilen açıklamada, enflasyonla mücadelenin ancak değer zincirindeki tüm kesimlerin ortak iradesi ve kararlılığı ile başarıya ulaşabileceği aktarıldı.

Bu mücadelede, makro ekonomik tedbirlerin yanı sıra özel sektör başta olmak üzere sivil inisiyatifler de dahil tüm paydaşların katılımı ve iş birliği büyük önem taşıdığı dile getirilen açıklamada, "Biz, 73 yıldır ülke ekonomisine ve sanayisine istihdam ve yatırımları ile önemli katkılarda bulunan Yaşar Topluluğu olarak, enflasyonla topyekün mücadele sürecinde alınan ve alınacak olan her türlü tedbirin destekçisi olduğumuzu, tüm şirketlerimiz ve markalarımızla enflasyonun düşürülmesine yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Türkiye ekonomisinin sağlam makroekonomik temelleri ile bu süreci de başarıyla geçeceğine ve istikrarlı büyümeye devam edeceğine inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.



