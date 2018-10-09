İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ve bize bağlı ve ilgili tüm kuruluşlar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'mızın arkasındayız ve destekliyoruz." dedi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Selçuk, bakanlık ve bağlı kuruluşlar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın arkasında olduklarını ve programı desteklediklerini söyledi.

Selçuk, 1995-2001 yıllarında Türkiye'de ortalama enflasyon oranının yüzde 70'lerde olduğunu anımsatarak, AK Parti iktidarında bu oranın çok daha düşük seviyelere çekildiğini anlattı.

Anayasanın "ücret emeğin karşılığıdır" hükmüne istinaden AK Parti iktidarlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonlarında çok geniş katılımla toplantıları gerçekleştirdiklerini bildiren Selçuk, asgari ücret artışında enflasyon oranlarını dikkate aldıklarını vurguladı.

Toplu iş sözleşmelerinde de enflasyonu dikkate almayı sürdürdüklerini dile getiren Selçuk, " Bu anlamda belki de en zor iş olan kamu tasarrufu-enflasyonla mücadele ve sosyal refahı artırma gibi birbiriyle çelişen üç temel hedefi başarılı bir şekilde koordine ettik ve uzlaşmayla başarılı çalışmalara imza attık." diye konuştu.

Selçuk, 2018'de asgari ücret artışlarından bahsederek, " Emek verenlerimizi enflasyon karşısında ezdirmedik ezdirmemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Enflasyonla mücadelede iş gücü piyasalarımızı ihmal etmiyoruz"





Selçuk, enflasyonla mücadelede işverenleri de korumaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonla mücadelenin ekonomik büyümeyi engellememesi için ve işverenlerimizi desteklemek için bakanlık olarak çeşitli politika enstrümanları geliştirmeye devam ediyoruz. Bunlardan birisi Kısa Çalışma Ödeneği'miz, yakın zamanda planladığımız. Enflasyonla mücadele ederken iş gücü piyasalarımızı da ihmal etmiyoruz. 2002'de 12 milyon sigortalımız ve 6,5 emeklimiz bulunuyorken 2018 Temmuz'da sigortalı sayısı 22 milyona, emekli sayımız ise 12 milyona ulaştı. Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99,1'e yükseldi."

Selçuk, işverenler için sağladıkları asgari ücret teşviğinden bahsederek, bu desteğin, geçen yıl 10,1 milyar liraya, 2018 Temmuz itibarıyla da 5,8 milyar liraya ulaştığını aktardı.





- Enflasyonla mücadelede yapısal reformlar





Selçuk, sosyal güvenlik sisteminin mali yapısının her geçen gün daha sürdürülebilir bir hale geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde de toplumsal taraflarla sosyal diyalog içinde, gelirler politikasında enflasyonla mücadeleyle uyumlu hale getireceğiz. Unutmamak gerekir ki işçi olsun, işveren olsun, kamu olsun hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gerek asgari ücreti belirlerken, gerekse işverenlerimize teşvikler sağlarken bu geminin içinde ve beraber olduğumuzu düşünerek hareket edeceğiz."

Selçuk, AK Parti iktidarı döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımlardan bahsederek, sadece 2017 yılında bu tutarın 36 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bakanlığın, Türkiye'de enflasyona karşı mücadelede vereceği en önemli katkılardan bir tanesi yapısal reformlar olacak. Çalışma hayatıyla ilişkili olarak kıdem tazminatından esnek çalışma modellerinin yaygınlaşmasına dair birçok reform paketi Yeni Ekonomi Programımızın içinde bulunmakta." dedi.

Hep beraber Türkiye'nin rekabet gücünün daha da artırılmasını ve fiyat istikrarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, "2019'da bakanlığımız istihdamı destekleyecek daha da fazla programlar açıklayacak." diye konuştu.