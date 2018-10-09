İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği Başkanı (TBB) Hüseyin Aydın, "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörü olacak ekonomik faaliyetlerin desteklenmesine odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, üretim, yatırım ve ticaret olursa Türkiye'nin kazanacağını bildiklerini ifade etti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz kazanırsa, hepimiz kazanırız. Bu çerçevede biz, bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve kredi sağlamaya devam edeceğiz. Kıt olan kaynakların ekonomik olan birimler arasında en verimli şekilde dağılımı ana işimizdir. Tabi ki bunun makul fiyatlarda olması için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bankalar olarak maliyetlerimizi daha da düşürerek, verimliliğimizi daha da artırarak, sektörel bazda ortak projelerle ölçek ekonomisinden yararlanarak, nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyelerde oluşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bankacılık sektörü olarak en önemli konularımız arasında yer alan enflasyonla mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz."

- "Enflasyonla topyekun mücadele kararını sonuna kadar destekliyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da büyük hedeflerin büyük sorumluluklar ile büyük fedakarlıkları istediğini vurgulayarak, hedeflerinin ve meselelerinin Türkiye olduğunu söyledi.

Analizlerini ve doğru bildikleri hususları her vesileyle paylaştıklarını belirten Kaan, "Ekonominin üretim, yatırım ve tasarruf sacayağı üzerine oturması şartı, temel düsturumuzdur. Bunun dışında, bizim bir temennimiz, daha doğrusu ısrarla savunduğumuz bir ilkemiz var. İki konuda millileşme; 'üretimde sermayede millileşme ve stratejik planlama' ile 'ticarette millileşme ve paramızın değerini koruma'. Bu ikilinin sıhhati sağlanırsa Türkiye’nin, yeni global iktisadi mimari içinde hak ettiği payı almasının önünde hiçbir engel yoktur. Biz, bu temenni için çalışırken, 11 Ağustos’ta Dolmabahçe’de, Sayın bakanımız tarafından genel felsefesi çizilen yeni ekonomik anlayış, bizleri memnun etti ve umutlandırdı. Ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEp) ise Türkiye’nin iktisadi anlamda paradigma değişimini gösterdi ve netleştirdi." diye konuştu.

Kaan, değişim için gerekli fedakarlığı göstermek adına toplandıklarını bildirerek, enflasyon sarmalının hedeflerin önünde bir pranga gibi durduğuna dikkati çekti.

Enflasyonun tek başına ekonomik bir olgu olmadığını, sosyal kodlara da zarar verdiğinin altını çizen Kaan, şunları kaydetti:

"Değerini yitiren sadece para mı? Hayır! Alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umudu. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz oluyor. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekün Mücadele programı, bizim zaviyemizde bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir.

Türkiye’nin büyük sermaye güçlerinden biri olan MÜSİAD, üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekûn mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum."

- "Türkiye ekonomisi, zorlukların üstesinden gelecek güce fazlasıyla sahip"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ise Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın zorlu dönemden çıkış için en önemli hamlelerden biri olduğunu söyledi.

İş dünyası olarak hep birlikte bu programın başarısı için sorumluluk almaya ve görevlerini yerine getirmeye hazır olduklarını dile getiren Bilecik, enflasyonun Türkiye ekonomisi için kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerektiği vurguladı.

Bilecik, enflasyonla mücadele için sıkı para politikasının uygulanması gerektiğini ve bu politikaları destekleyecek tasarruf tedbirlerini maliye politikasının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Karşılaşılan tüm sorunlara serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Bilecik, ekonominin temelinin güven ortamı ve istikrar olduğunu, sürdürülebilir güven ortamının dış ilişkilerdeki değerinin yüksek olduğunu anlattı.

Bilecik, etkili bir dış politikanın ekonomiyi de fazlasıyla güçlendireceğini belirterek, "Türkiye ekonomisi, tüm zorlukların üstesinden gelecek güce fazlasıyla sahiptir. Buna olan inancımız da tamdır. Türk iş dünyası olarak, bu konuda üzerine düşeni de yapmaya hazırız. Çünkü biz zorluklara antrenmanlıyız. Ayrıca bu zorlukları aşmak için yeteri kadar motivasyona sahip olduğumuz gibi, yeterli kabiliyete, enerjiye, hırsa ve beceriye sahibiz." ifadelerini kullandı.









