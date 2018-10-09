İSTANBUL (AA) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin, "Bu kampanya kapsamında bizler de şu anda ekmeklik buğday ununda (çuval) fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı bu ay içerisinde başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz ve bu rakama ulaşacağımıza eminiz." dedi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açıklanmasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Ulusoy, halkın temel gıdası olan ekmeğin ham maddesini ürettiklerini, bu ürünün çok kritik olduğunu, bu bilinçle faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Ulusoy, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bu program başlamadan önce kamuoyunun gündemini işgal eden bu konuda bir kampanya yürüttük. Hepinizin bilgisi dahilinde... Üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz.

Buğdayın fiyatında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) satışlarını hızlandırması, iç piyasada kendi yerli stoklarını satışa açması, eksiklik için olası ithal buğdayları sektörün kullanımına sunması, fiyat regülasyonuna devam etmesi sektörümüz için çok önemliydi. Bunlar sektörümüz için çok önemli gelişmeler... Bu gelişmeler mukabilinde ve bu kampanya kapsamında bizler de şu anda ekmeklik buğday ununda fiyatı 85 TL olan bir kampanyayı bu ay içerisinde başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz ve bu rakama ulaşacağımıza eminiz."

Ulusoy, aldıkları kararların tavsiye niteliği taşıdığını ifade ederek, "Ancak daha önceki kampanyada da gördüğümüz üzere, bütün arkadaşlarımız burada üzerine düşen görevi yerine getiriyor ve milli duruşu sergiliyor. Bunun tekrardan aynı şekilde devam edeceği inancındayız. Bizler için enflasyon gerçekten bir tehlike ve enflasyonun katılaşması diğer bütün makroekonomik verileri etkiler. Enflasyon katılaşmadan herkes üzerine düşeni yaparsa bu süreci inşallah atlatacağız." şeklinde konuştu.





- "BMD üyelerinden de önemli indirimler bekliyoruz"





Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Bakan Albayrak'ın açıklamalarının marka sahibi ve yöneticiler tarafından heyecanla karşılandığını ifade ederek, gıdada yüzde 10 indirimin önemli olduğunu ancak gıda dışında da BMD üyelerinden önemli indirimler beklediklerini söyledi.

Öncel, "KDV iadelerinin yüzde 50'sinin hemen ödenecek olması firmalar tarafından çok olumlu karşılandı. Faiz oranlarındaki yüzde 10 indirim özellikle kredi borçlarını geri ödeme noktasında güçlük çeken girişimcileri çok rahatlatacak. İnşallah, yıl sonuna kadar, 31 Aralık geldiğinde, enflasyon oranında önemli düşüşler kaydedeceğimizi tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.





- "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"





Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise enflasyonda mücadele kararlılığın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu mücadele duruşu; süreklilik içerisinde, geniş zamanlı ve derinlikli bir stratejik duruş olmalı. Bugün devlet-millet el ele bu duruşun temelini attı. Biz sektör olarak vatandaşlarımıza en ucuz tatili sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca, Türkiye'ye gelen dövizin revizesi için arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ülkemize daha fazla döviz getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."