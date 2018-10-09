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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı

- Türkiye Bankalar Birliği: - "Bugün diğer sektörler gibi bankacılık sektörü de enflasyonla mücadeleye destek verdi" - "Bankalarımız bu kapsamda firmalara 1 Ağustos'tan sonra yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında 10 Ekimden itibaren vade sonunu beklemeden yüzde 10 indirim yapacaklar" - "Bu dönem için bir faiz iadesi söz konusu olmayacak. Yarından itibaren yüzde 10'luk bir faiz indirimi söz konusu olacak"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, "Bankalarımız bu kapsamda firmalara 1 Ağustos'tan sonra yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında 10 Ekimden itibaren vade sonunu beklemeden yüzde 10 indirim yapacaklar." ifadelerine yer verildi.

TBB'den yapılan açıklamada ağustos-eylül aylarında bankalarca firmalara kullandırılan TL nakit kredilerin bir kısmında uygulanan faiz oranlarının yüksekte kaldığı belirtildi.

Eylül sonu itibarıyla mevduat ve kredi piyasalarında daha stabil bir döneme girildiğini vurgulana açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün diğer sektörler gibi bankacılık sektörü de enflasyonla mücadeleye destek verdi. Bankalarımız bu kapsamda firmalara 1 Ağustos'tan sonra yüksek faizle kullandırılmış olan kredilerin faiz oranlarında 10 Ekimden itibaren vade sonunu beklemeden yüzde 10 indirim yapacaklar. Bu dönem için bir faiz iadesi söz konusu olmayacak. Yarından itibaren yüzde 10'luk bir faiz indirimi söz konusu olacak. Örneğin, ağustosta bir firmaya yüzde 40 faiz oranında kullandırılan kredi, yarından itibaren yüzde 10 indirimle, yüzde 36'ya inecek."

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