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Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

- KOTO Başkanı Bulut: - "Bizler Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak başta devletimizin ve birliğimizin bizlere duyduğu güvenin farkındayız. Bu güven temelli görevlere de Türkiye'nin ekonomi başkenti Kocaeli olarak hazırız"

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Türkiye'nin ekonomi başkenti Kocaeli olarak "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında başlatılan yüzde 10 indirim kampanyasına destek vereceklerini bildirdi.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, Türk iş dünyasının ve KOTO'nun çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de üst düzey destek sağladığı enflasyonla mücadele programı kapsamında, "En az yüzde 10 indirim" kampanyası başlatıldığını anımsattı.

KOTO ve Kocaeli iş dünyası olarak enflasyonla mücadele programını ilk günden itibaren desteklediklerini vurgulayan Bulut, indirim kampanyasında da aktif olarak yer alacaklarını bildirdi.

Bulut, "Bizler Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak başta devletimizin ve birliğimizin bizlere duyduğu güvenin farkındayız. Bu güven temelli görevlere de Türkiye'nin ekonomi başkenti Kocaeli olarak hazırız. enflasyonla mücadele programını ve indirim kampanyasını destekliyor, üyelerimizin en geniş şekilde katılım sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KOTO üyelerine, 407 ürün ve hizmette en az yüzde 10 indirim çağrısı yapan Bulut, şunları kaydetti:

"Çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde, gıda ve alkolsüz içecekler, giyim ve ayakkabı, konut, ev eşyası, eğlence ve kültür, eğitim, alkollü içecekler ve tütün, sağlık, ulaştırma, haberleşme, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler sektörlerinde olmak üzere toplam 407 kalemde ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle ve en az yüzde 10 oranında indirim yapılması tavsiye edilmektedir. İlgili kalem ve sektörler odamız web sitesi www.koto.org.tr'den detaylı şekilde paylaşılmıştır. Kampanyaya katılmak isteyen üyelerimizin odamız sitesindeki formu doldurarak, 19 Ekim 2018 tarihine kadar odamıza göndermelerini rica ederiz."


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Enflasyonla Topyekun Mücadele ProgramıKocaeli
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