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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: - "Programın başarıya ulaşması için ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerimizle üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek
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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın başarıya ulaşması için ihtiyaç duyulan her alanda üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Sadıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kalkınma hedeflerinin önündeki en büyük engelin yüksek enflasyon olduğunu belirtti.

Ortaya konan programın maliyet enflasyonu açısından iş dünyasının beklentilerini karşılayacağına inançlarının tam olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, "Enflasyonu tetikleyen temel ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. Diğer taraftan özel sektörümüzün üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişim ve vergi alanında yapılan düzenlemeler, enflasyonla etkin mücadeleyle birlikte iş dünyamızın elini de güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, ülkesini seven iş adamları olarak ellerini her zaman taşın altına koyacaklarını aktararak, "Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Şimdi dayanışma, paylaşma ve birlik olma zamanı. Biz birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Programın başarıya ulaşması için ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerimizle üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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