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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

- Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: - "Bu sürece destek olmak yerli ve milli olmaktır, vatandaşlık görevidir, millet olmanın gereğidir" - "Sanko Havlu ile konut ve iş yeri projeleri gerçekleştiren ASCE İnşaat'ın satış fiyatlarında yüzde 10 indirim uygulanacak. Başak Traktör satış fiyatlarında ise bayilerle birlikte yüzde 10 indirim başlatılacak"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek
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GAZİANTEP (AA) - Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"na destek olmak amacıyla tüketicilere yönelik ürünlerde yüzde 10 indirim yapacaklarını bildirdi.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 114 yıllık geçmişi bulunan Sanko Holding'in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye çıkarına olan her türlü faaliyette bulunmaya azami özen göstereceğini kaydetti.

"Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"nın başarıya ulaşması için ihtiyaç duyulan her alanda üzerlerine düşeni yapmaya devam edececeklerine dikkati çeken Konukoğlu, "Bu sürece destek olmak yerli ve milli olmaktır, vatandaşlık görevidir, millet olmanın gereğidir. Bu çerçevede, tüketicilere yönelik üretim yapan Sanko Havlu ile konut ve iş yeri projeleri gerçekleştiren ASCE İnşaat'ın satış fiyatlarında yüzde 10 indirim uygulanacak. Başak Traktör satış fiyatlarında ise bayilerle birlikte yüzde 10 indirim başlatılacak." ifadelerini kullandı.

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