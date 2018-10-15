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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek

- ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik: - "Bu mücadeleye üyelerimizle birlikte tam destek veriyoruz"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Yücelik, yaptığı yazılı açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı toplumun bütün kesiminin desteklemesi gerektiğini belirtti.

Mücadele için tüm sanayicilerin sorumluluk almasını isteyen Yücelik, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleye üyelerimizle birlikte tam destek veriyoruz. Enflasyonla mücadelede yük sadece özel sektöre veya devletin kurumlarına bırakılmamalıdır. Bu sorun ülkemizin sorunudur. O yüzden topyekun mücadele şarttır. Hepimizin sorumluluk alması ve bu mücadeleye sonuç alınıncaya kadar destek verilmesi gerekiyor. Erzurum iş dünyası olarak bizler de her zaman olduğu gibi enflasyonla mücadele konusunda da devletimizin, milletimizin yanındayız. Ekonomik anlamda tam bir mücadele içinde olan, tabiri caizse bu anlamda bir istiklal ve istikbal mücadelesi veren ülkemize en güçlü desteği yine esnafı, tüccarı, çalışanı, üreteni, tüketeni olarak bizler vereceğiz."

Yücelik, samimi duygularla başlatılan ve iş dünyasının desteği ile daha da anlam kazanacak kampanyanın başarıya ulaşacağını ve enflasyonun dizginleneceğini umut ettiklerini ifade ederek, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ve liste halinde bildirilen ürün ve hizmetlere yönelik, asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

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