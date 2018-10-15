Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, enflasyonla mücadeleyi ne kamu ne de özel sektörün tek başına yapabileceğini, sorumluluk ve görevin herkese ait olduğunu belirtti.

Güler, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin son dönemde enflasyon ile mücadele ettiğini, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın etkisiyle enflasyon oranının çift hanelere ulaştığını, artan maliyetler ve faizlerin firmaları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Enflasyonla mücadelede herkese görev düştüğünü ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. ETO üyelerinin de enflasyonla mücadele için elinden gelen gayreti göstereceğine inanıyorum."

- "Bankalar tüccar ve sanayiciye daha çok destek vermeli"

Güler, enflasyonla mücadelede Eskişehirli tüccar ve sanayicinin üzerine düşen görevi yerine getirmekten çekinmeyeceğini belirterek, şunları aktardı:

"Ancak bu zor dönemde bankalarımızın da tüccar ve sanayicimizi desteklemesini, zor durumda olan üyelerimizin daha çok yanında olmalarını bekliyoruz. Zira biz ETO olarak tüm kaynaklarımızı seferber etmemize rağmen özel ve kamu bankalarının kredi isteyen üyelerimizden kefalet ve ipotek talebinde bulunduklarını üzülerek duyuyoruz. Tüm bankalarımızın tüccarıyla, sanayicisiyle, vatandaşıyla herkesin aynı gemide olduğunu unutmadan hareket etmelerini, bu dönemde tüccar ve sanayicinin daha çok yanında olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum."



