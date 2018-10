ADANA (AA) - Adana'da, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kapsamında et fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 indirime gidildiği bildirildi.

Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkede genel başlatılan kampanyaya Adana'daki kasap esnafı olarak destek verdiklerini belirtti.

Yönetim kurulu olarak il ve ilçeleri kapsayacak şekilde odaya kayıtlı tüm kasaplarda et fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılması kararı aldıklarını, esnafın da karara destek vermesiyle indirim oranın yüzde 20 civarında oluştuğunu belirten Yağmur, şunları kaydetti:

"Kemiksiz etin kilosunun 55 lira, kemikli etin 45 lira olduğu kasaplarda artık yeni fiyatlar geçerli oldu. Kemiksiz et kilosu 45 lira, kemikli et 35 lira olacak şekilde vatandaşa sunuldu. Hem devletimizin yanında olmak hem de vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı et yiyebilmesi için böyle bir indirime gittik."