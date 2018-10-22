Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar saat ipek UNİCEF Trabzon Bursa
Dünya evlerini süsledi
Dünya evlerini süsledi
Hint düğünü gözdesi
Hint düğünü gözdesi
Palamut mutluluğu
Palamut mutluluğu
Çatıya GES kurdu
Çatıya GES kurdu
Gııdada israf uyarısı
Gııdada israf uyarısı

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

- Adana'da et fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 indirime gidildi

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek
banner17

ADANA (AA) - Adana'da, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kapsamında et fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 indirime gidildiği bildirildi.

Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkede genel başlatılan kampanyaya Adana'daki kasap esnafı olarak destek verdiklerini belirtti.

Yönetim kurulu olarak il ve ilçeleri kapsayacak şekilde odaya kayıtlı tüm kasaplarda et fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılması kararı aldıklarını, esnafın da karara destek vermesiyle indirim oranın yüzde 20 civarında oluştuğunu belirten Yağmur, şunları kaydetti:

"Kemiksiz etin kilosunun 55 lira, kemikli etin 45 lira olduğu kasaplarda artık yeni fiyatlar geçerli oldu. Kemiksiz et kilosu 45 lira, kemikli et 35 lira olacak şekilde vatandaşa sunuldu. Hem devletimizin yanında olmak hem de vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı et yiyebilmesi için böyle bir indirime gittik."






İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adana
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1