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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na yoğun destek

- "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında açılan "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına destek verdiğini duyuran firma sayısı bir günde 100'ü geçti - Siteye kayıt yaptırmadan çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla programa ve kampanyaya destek oluyor

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na yoğun destek
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ANKARA (AA) - "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ve bu kapsamda başlatılan indirim kampanyasına destek hızla büyüyor. Programın tanıtımının yapıldığı "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına katılan firma sayısı bir günde 100'ü aşarken, çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinesinde yapılan çağrının ardından "#TürkiyeKazanacak" etiketiyle dün faaliyete geçen "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına destek verdiğini belirten kurum ve kuruluşların sayısı hızla arttı.

Bu kapsamda, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Teknosa, Koçtaş, Şok, A101, Metro, Migros, Carrefour, BİM, D&R, Beymen, Fabrika, Network, Kiğılı, Damat, MÜSİAD, TÜSİAD, YASED, TOBB, Sinpaş GYO, Bereket Sigorta, AOÇ, TMO'nun da aralarında yer aldığı 100'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin, enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunulmuştu.

Öte yandan, siteye kayıt yaptırmasa da çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla kampanyaya destek verdiklerini bildirdi.

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"enflasyonlamucadele.org.tr"DestekEnflasyonla Topyekun Mücadele ProgramıHazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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