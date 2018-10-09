Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, enflasyonla mücadelenin sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Olpak, bugün açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Enflasyonla mücadele sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için büyük öneme sahip olduğunu aktaran Olpak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, ekonomi yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün bu sürecin en başından beri koordinasyon içinde olması, makro ekonomik göstergelerimizle bağdaşmayan atak dönemini hep birlikte geride bırakmamızı sağlayacaktır. Gösterilen kararlı duruş ve atılan hızlı adımlar, finansal piyasalarda oynaklığın sona ermesini için önemliydi. Geldiğimiz nokta, sistematik bir mücadeleyle, normalleşme sürecine başladığımızı ve daha öngörülebilir bir şekilde işimize odaklanabileceğimizi işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ ile yaptığı indirim çağrısının ve firmaların desteğinin bu zor günleri dayanışmayla atlatabileceğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağı açıklamasının hem vatandaşlar hem de işletmeler için güzel bir haber olduğunu vurgulayan Olpak, KDV iadelerinin yıl sonuna kadar yapılacak olması ve önümüzdeki yıl itibarıyla KDV iade süresinin 10 gün ile sınırlandırılacağı açıklamasının da iş dünyasını rahatlatacağını belirtti.

Olpak, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızın destek masaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın mali destek açıklamaları, Tarım ve Orman Bakanlığımızın gıda fiyatları ve hal uygulamaları ile ilgili tedbirleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın esnek çalışma konusundaki adımları ve Türkiye Bankalar Birliğinin yüzde 10 faiz indirimiyle destek açıklamaları da mücadelenin topyekûn başladığının kanıtıdır. Gönüllülük esasına dayalı bu kampanyaya herkesin canı gönülden destek olacağına inancımız tamdır.

Üretime hız kazandıracak, vatandaşımıza moral verecek bu çağrı karşısında, elbette ülkesini seven iş insanları olarak elimizi taşın altına koyacağız ve bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Şimdi dayanışma, paylaşma ve birlik olma zamanı. Biz birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. DEİK olarak, programın başarıya ulaşması için ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."







