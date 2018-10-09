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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

- ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Sanayicilerimiz de kamu da aynı gemideyiz. Ülkemizi ileriye taşıyacaksak bunu hep birlikte yapacağız"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda dikkati çeken unsurun, enflasyonla mücadelenin toplumun tüm katmanına yayılması olduğunu bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programda göze çarpan unsurun, enflasyonla mücadelenin toplumun tüm katmanına yayılması olduğunu, holdinglerden sanayicilere, perakendeciden esnafa, KOBİ'lerden bankalara gönüllü olmak kaydıyla bu programa katılacaklarını ifade eden Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hızlı kur ve faiz artışlarıyla hareketlenen enflasyona karşı bir seferberlik başlatıldığını görüyoruz. Ancak programın başarılı olmasında temel noktasının toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmesi var. Programı biz de destekliyoruz. Sanayicilerimiz de kamu da aynı gemideyiz. Ülkemizi ileriye taşıyacaksak bunu hep birlikte yapacağız."




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Celalettin KesikbaşEnflasyonEskişehir Sanayi OdasıESO
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