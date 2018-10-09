Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” nın ekonomide ve mali piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik çözümleri içerdiğini belirterek, “YASED olarak içinde bulunduğumuz dengelenme sürecinin önemli bir ayağı olan enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdem, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların da etkisiyle Türkiye’de cari açık ve enflasyonun artış gösterdiğini, çift hanelere ulaşan enflasyonun reel sektör ve para piyasalarında olumsuz gelişmelere yol açtığına dikkati çekti.

Erdem, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” nın ekonomide ve mali piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelik çözümleri içerdiğini belirterek, “YASED olarak içinde bulunduğumuz dengelenme sürecinin önemli bir ayağı olan enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.





Son dönemde iç ve dış gelişmelere paralel artan enflasyonla mücadele açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı piyasalarda istikrarı sağlayacak önlemler paketi olarak son derece önemli bulduklarını ve sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Bu program çerçevesinde kamunun, özel sektörün ve vatandaşlarımızın topyekun bir dayanışma içerisine girmesinin enflasyonla mücadele açısından kısa sürede başarı getireceğine inanıyoruz. Türkiye’nin dış finansmana olan ihtiyacı ve tasarruf oranlarımızın yetersiz olması, bugün ekonomimizde yaşadığımız kur risklerini ve dalgalanmayı doğuruyor. Bu yüzden cari açık ve enflasyonla mücadelenin ekonomi yönetimimizin de en önemli öncelikleri arasında yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Son dönemde artan döviz kurları ve tüketime dayalı hızlı büyümenin bir sonucu olarak yükselen enflasyonla başarılı bir şekilde mücadele edebilmek için ülke olarak parasal ve mali disipline dikkat etmemiz gerekmektedir. YASED olarak, ülkemizde iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek küresel rekabetçiliğimizin ve sürdürülebilir büyümemizin artırılması için, hükümetimize çözüm ortağı olmaya devam etme kararlılığındayız. Ülkemizin potansiyeline ve geleceğine olan yüksek inancımız ve güvenimiz ile, uluslararası yatırımcılar olarak, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü koordinasyon ve dayanışma ile yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreci en kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyoruz."

