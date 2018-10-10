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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

- Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz: - "Enflasyonla mücadelede kamuyu tek başına bırakamayız" - "Hepimizin elini taşın altına koyması önemli. Özel sektör ve kamu omuz omuza verdiğimizde bu zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, enflasyonla mücadelede kamunun tek başına bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Hepimizin elini taşın altına koyması önemli. Özel sektör ve kamu omuz omuza verdiğimizde bu zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, yazılı açıklamasında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yapılan açıklamaları desteklediklerini ve önemli bulduklarını bildirdi.

Omuz omuza bu zorlu sürecin geride bırakılacağını ifade eden Yavuz, Türkiye'nin ekonomik olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Yavuz, 2002'den bu yana mali ve siyasi istikrarla gelen tek haneli enflasyonun, son dönemde yaşanan spekülatif ve manipülatif kur ataklarıyla hızla yükseldiğine işaret ederek, "Biz bu dönemleri daha önce de yaşadık. Biliyoruz ki Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır, ekonomimiz şoklara dayanıklıdır. Açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında en kısa zamanda enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara geleceğine dair şüphemiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek enflasyonun hem vatandaşları hem de artan girdi maliyetleri nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelede kamuyu tek başına bırakamayız. Hepimizin elini taşın altına koyması önemli. Özel sektör ve kamu omuz omuza verdiğimizde bu zorlu süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz."

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Ankara Ticaret BorsasıATBEnflasyonla Topyekun Mücadele ProgramıFaik Yavuz
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