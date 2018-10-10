Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

İSTANBUL (AA) - Atasay Üst Yöneticisi (CEO) Atasay Kamer, Türkiye’nin yaşadığı sorunlara her zaman duyarlı olduklarını belirterek, başlatılan enflasyonla mücadele seferberliğinin sonuna kadar destekçisi olduklarını kaydetti.

Atasay ve Borusan Holding, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Atasay'dan yapılan açıklamaya göre, Atasay, Albayrak’ın açıklamış olduğu 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek veriyor. Şirket, yapılan seferberlik kapsamında gereken indirimi uygulayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Atasay Üst Yöneticisi (CEO) Atasay Kamer, şunları kaydetti:



"Türkiye’nin en köklü markalarından biri olarak, Türkiye’nin yaşadığı sorunlara her zaman duyarlı olduk. Dolayısıyla başlatılan enflasyonla mücadele seferberliğinin de sonuna kadar destekçisiyiz. Eğer enflasyonla topyekun mücadele edersek bu konuda kalıcı ve sürdürülebilir bir gelişme sağlayabiliriz. Bu doğrultuda ürünlerimizde, gereken indirim miktarını uygulayarak Türk halkının alım gücünü kolaylaştırmaya çalışacağız. Bu geçiş sürecinde Atasay olarak sorumluluk göstermekten kaçınmayarak, üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye gayret göstereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Borusan Holding'in açıklamasında ise şunlara yer verildi:

" Türkiye'nin, döviz kurlarındaki hareketlilikle başlayan ve enflasyon oranlarında artışla devam eden bir süreçte ekonomik açıdan zor bir dönemden geçmektedir. İyi ve kötü günde her zaman ülkesinin yanında durmuş olan Borusan Grubu bu dönemde de Türkiye’nin en kısa zamanda zorlukları atlatarak güçlü bir büyüme ve refah sürecine girmesi için üstüne düşeni yapacaktır. Bu kapsamda Borusan Grubu, Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programını desteklemektedir. Borusan Grubu programın başarılı olması ve hedeflerine ulaşması için kararlı bir şekilde destek verecek, uygun ürün ve hizmetlerinde indirime gidecektir"



