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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları

- MASFED Başkanı Aydın Erkoç: - "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destekliyoruz" - "45 ilde faaliyet gösteren ve her geçen gün büyüyen MASFED olarak, tüm illerdeki üye dernek ve meslektaşlarımızın bu sorumluluk ve bilinçle hareket edeceğine inancımız tamdır"

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yankıları
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ANKARA (AA) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı desteklediklerini belirterek, "45 ilde faaliyet gösteren ve her geçen gün büyüyen MASFED olarak, tüm illerdeki üye dernek ve meslektaşlarımızın bu sorumluluk ve bilinçle hareket edeceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Erkoç, yazılı açıklamasında, enflasyonla topyekun mücadele sürecinde ellerini taşın altına koyarak, bu süreci en kısa zamanda atlatmak istediklerini bildirdi. Erkoç, "Bu her şeyden önce vatandaşlık görevimiz, toplumsal sorumluluğumuzdur. Biz birlik olup nice sıkıntıların üstesinden gelmiş bir milletiz. Bugün de bu sorumluluğumuzu yerine getirecek, kampanyaya elimizden gelenin en fazlasını yaparak tam destek vereceğiz. Ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına katkı sağlama hedefimiz bugün daha da güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında başlatılan kampanyaları canı gönülden desteklediklerini belirten Erkoç, bu hareketin kelebek etkisi yaratacağını ve ülkece yürütülecek mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını vurguladı.

Erkoç, milletçe zorlukları kısa zamanda aşma kabiliyeti bulunan Türkiye'nin, kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda da gereken kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

MASFED'in 45 ilde faaliyet gösterdiğine ve her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Erkoç, federasyon olarak tüm illerdeki üye dernek ve meslektaşlarının sorumluluk ve bilinçle hareket edeceğine inandıklarını kaydetti.

OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erkoç, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi OTONOMİ Projesi'nde 2. etap çalışmalarını hızlandırma kararı aldıklarını belirterek, alışveriş merkezi ve konut projelerinin gündemde olduğunu ve ekonomiye katkı sağlama gayretlerinin daha da arttığını bildirdi.

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Aydın ErkoçEnflasyonla Topyekun Mücadele ProgramıMASFEDMotorlu Araç Satıcıları Federasyonu
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