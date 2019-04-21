Mersin'de küçük miktardaki gerçek paraların belirli yerlerini keserek, sahte 100 ve 200'lük banknotlara yapıştırarak entegre edip, çok sayıda banka ATM'sine yatırıp, daha sonra başka ATM'den gerçek para olarak çeken 4 kişi yakalandı. Birçok ilde aynı yöntemle bankalara sahte para yatırıp, gerçek para çeken 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışı şahıslardan birinin, "kolay değil ha 3 yılımızı verdik. Enflasyonu düşürecektik bırakmadınız" demesi ise dikkat çekti.



Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir şikayet üzerine K.G. isimli bir şahsı incelemeye aldı. Yapılan incelemede, K.G. isimli şahsın küçük miktardaki gerçek olan paraların belirli yerlerinden keserek, sahte paralar üzerine yapıştırmak marifetiyle entegre ettiği, bu şekilde çok sayıda banka ATM sisteminden geçecek şekilde sahte para düzenlediği, bu paraları ATM cihazından yatırdıktan sonra aynı bankanın başka ATM'sinden arkadaşları aracılığıyla orijinal para olarak çektiklerini belirledi. Şahsın bu paraları arkadaşlarının yanı sıra ailesi aracılığıyla da çektiğini belirleyen ekipler, Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri illerinde bu işlemin yapıldığını tespit etti.



"Enflasyonu düşürecektik bırakmadınız"



Yapılan tespitlerin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, K.G. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 68 adet 100 liralık sahte para ele geçirildi. Bugün emniyette ki ifadeleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şahıslardan K.G. ve S.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı K.G.'nin, "kolay değil ha 3 yılımızı verdik. Enflasyonu düşürecektik bırakmadınız" demesi ise dikkat çekti.