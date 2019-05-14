ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, PTT ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliğiyle toplumsal duyarlılık temelli birçok ortak projenin hayata geçirileceğini belirtti.

Sayan, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen Engelliler Haftası Anma Pulu Tanıtım Toplantısı ve İşbirliği İmza Töreni'ne katıldı.

Engellilere yardımcı olmayı, onlara hayatı kolay kılmayı görev edindiklerini dile getiren Sayan, Türkiye'nin engelli vatandaşlara sahip çıkma noktasında takdiri hak ettiğini söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde, engelli vatandaşlara ayrıcalıklı bir yaklaşım sergilendiğine işaret eden Sayan, "Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, Anayasada engelli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılık ilkesinin hayata geçirilmesi, evde bakım uygulaması başlatılması ve evde bakım ücreti verilmesi, Türkiye genelinde ücretsiz seyahat uygulaması başlatılması… Benzer daha pek çok uygulama hükümetlerimiz döneminde başlatılmıştır. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yükü önemli ölçüde azalmıştır." diye konuştu.

Sayan, bakanlık olarak engellilerin hayata daha fazla ve özgürce katılmaları noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini örneklerle anlattı. Kullanıcı sayısı 42 milyonu geçen e-Devlet'te engelleri kaldırma çalışmaları da yaptıklarına değinen Sayan, böylece engelli vatandaşların kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabileceklerini bildirdi.

- "Engelli kardeşlerimize hassasiyet arttı"

Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi'yle dezavantajlı vatandaşların, işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü görüşme imkanına kavuştuğuna dikkati çeken Sayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Engelli kardeşlerimiz konusunda toplumsal duyarlılık-farkındalık arttığı oranda bireysel insani hassasiyetin arttığı bir gerçektir. Bu manada bugün tanıtımını yaptığımız Engelliler Haftası Anma Pulu’nun da oldukça büyük sembolik anlamı olduğu kanaatindeyim. PTT Genel Müdürlüğümüzün bu pulu, Engelliler Haftası'na özel olarak yapmış olması da ayrıca önemlidir. PTT ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında atılacak iş birliği imzasıyla, toplumsal duyarlılık temelli birçok ortak proje hayata geçirilecektir. İçinde bulunduğumuz Engelliler Haftası’nın engellilerimizle ilgili toplumsal duyarlılığı ve özveriyi daha da artırması temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu ve engelsiz bir hayat diliyorum."

- Engelli ve yaşlıların ürünleri e-PTT AVM'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'un da katıldığı törende, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de her sosyal olayda olduğu gibi engelliler için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bu kapsamda, Engelliler Haftası'na özel bir pul tasarladıklarını anlatan Bozgeyik, engelli ve yaşlı vatandaşların ürettiklerini, e-PTT AVM üzerinden bugünden itibaren satmaya başladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ve imzanın atılmasının ardından Sayan ve İskurt, e-PTT AVM üzerinden engelli ve yaşlıların yaptığı ürünlerden satın aldı.