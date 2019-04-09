Engellilere köprü olacak

Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP) ile Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) güzergahındaki engellilerin iş hayatına kazandırılması sağlanacak.



TANAP'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu projeyle 3 bin 600 engelliye istihdam sağlanacağı ve projenin yürütücülüğünü Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneğinin (DİSODER) üstlendiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSODER Başkanı Hakan Elbir, projeyle toplumda engellilere yönelik oluşan negatif algının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Ekbir, şunları kaydetti:



"ESKİP projesi, kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkeleri temelinde geliştirilmiş ve bu temelden hareket ederek, TANAP güzergahındaki 14 ilde ve bu illere bağlı 40 ilçede hayata geçirilmeye başlanmıştır. Toplam bütçesi 6,3 milyon lira olan projemizle, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde 3 bin 600 engelliye ve ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz."