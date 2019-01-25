ENGIE Türkiye'de bayrak değişimi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası enerji şirketi ENGIE'nin Türkiye Ülke Müdürlüğüne Mehmet Gökalp Özkök getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ENGIE Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürüten Denis Lohest'in yerine Mehmet Gökalp Özkök görevlendirildi.

Daha önce İZGAZ Genel Müdürlüğü ve ENGIE Türkiye Dağıtım, Mevzuat ve Paydaş İlişkileri Başkanlığı yapan Özkök, 1 Şubat'ta görevi Lohest'ten devralacak.

ENGIE, Türkiye'de doğal gaz dağıtımı, elektrik üretimi ve enerji ticareti alanında faaliyet gösteriyor.