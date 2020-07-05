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ENHANCER 1200 girişimci doğuracak

ENHANCER Kıdemli Proje Direktörü Pınar Yapanoğlu, “11 ilde 5 bin girişimci adayına ulaşıp, bin 200 girişimcinin önünü açacağız. İşini kurmak isteyen ya da işini geliştirmek isteyenlere finansal desteğimiz olacak” dedi.

ENHANCER 1200 girişimci doğuracak

Geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile Türklerin ortak girişimlerini desteklemeye dönük olarak başlatılan ENHANCER Projesi kapsamında yapılan online toplantıların sonuncusu gerçekleşti.

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen son panelde projenin hedefinin bin 200 girişimciyi desteklemek olduğu açıklandı. ENHANCER’in Kıdemli Proje Direktörü Pınar Yapanoğlu “Bu proje geçici koruma altındaki Suriyelileri ve Türk vatandaşlarını iş kurmaları için destekleyecek ve sosyo ekonomik uyuma katkı sağlayacak. Bunu yapabilmek için belirli eğitimlerle girişimcilik becerilerini artırmaya çalışacağız. Hem geçici koruma altındaki Suriyeliler ile hem Türk vatandaşlarımızın aralarındaki bağları da kuvvetlendirmeye çalışacağız. İş bağlantıları sağlayarak onları bazı alanlarda işlerini birlikte yapar hale getireceğiz. Bu da ülkemizin kalkınmasına destek olacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

Projenin 11 ili kapsadığını ve 48 ay süreyle devam edeceğini hatırlatan Pınar Yapanoğlu şöyle devam etti:

“Bu illerde toplam 5 bin kişiye ulaşarak onlara girişimcilik eğitimi vermeyi planlıyoruz. Bunların içinden de bin 200 girişimci adayının girişimcilik anlamında rehberliklerini sağlamayı, mentörlüklerini yapmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra girişimci eşleştirme faaliyetlerimiz olacak. Girişimcilerle birlikte sosyal ağlar kuracağız. Yerel ve global değer zincirlerine ulaşmaya çalışacağız. Yeni iş fikirleri ile birlikte becerilerinin de geliştirilmesini kolaylaştıracağız.”

Bu çalışmalarda Kalkınma Ajanslarımız ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün rolünün çok büyük olduğunu söyleyen Pınar Yapanoğlu’nun ardından söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Şimşek de çalışma için 26..4 milyan avro bütçe ayrıldığını aktardı.

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