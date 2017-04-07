Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

ENIPE 2. Enerji Verimli Ürünler Fuarı İstanbul'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - "Enerjide Verimlilikten Tasarrufa 360" temalı ENIPE 2. Enerji Verimli Ürünler Fuarı, 23-26 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından yapılan açıklamada, artan nüfusa...

ENIPE 2. Enerji Verimli Ürünler Fuarı İstanbul'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - "Enerjide Verimlilikten Tasarrufa 360" temalı ENIPE 2. Enerji Verimli Ürünler Fuarı, 23-26 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından yapılan açıklamada, artan nüfusa paralel olarak dünyada enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün büyüdüğü ve enerji talebinin karşılanabilmesi için verimli ürünlerin kullanımının artırılması gerektiği belirtildi.

Alınacak önlemlerle enerji faturalarının yüzde 30’dan fazla azaltılmasının gelecek 10 yılda ülke ekonomisine 65 milyar lira katkı sağlayacağının vurgulandığı açıklamada, "Bu miktarla 6 ünite nükleer santral, 7 Atatürk Barajı, 10 havalimanı, 10 adet 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 16 bin okul ya da 3 bin 200 tam teşekküllü hastane gibi alternatif yatırımlar gerçekleştirilebilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, "Küreselleşen dünyada işletmeler için en önemli ekonomik tedbirlerin başında, üretimde enerji verimliliği ve bireysel enerji tasarrufu geliyor. Her alanda enerji verimli ürünler kullanmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Mazlum, basit yöntem ve araçlar kullanarak normal enerji tüketimine göre yılda 4'te 1 daha fazla enerji tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti.

Fuarda enerjide verimlilik ve tasarruf sağlayan ürünler tanıtılacak. Fuara, yenilenebilir enerji, finans, akaryakıt, otomotiv, lojistik, ambalaj, aydınlatma ve bilişim gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda temsilci katılacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Rasim MazlumENIPE 2. Enerji Verimli Ürünler Fuarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5