ENSİA Türk enerji sektörü için Tayvan kapılarını araladı

Başta denizüstü rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Tayvan, Türk yatırımcılar için de önemli bir potansiyel vaat ediyor.

Ankara’da bulunan Tayvan Kültür ve Ticaret Ataşeliği’nde gerçekleşen imza törenine ENSİA adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güler ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Temsilcisi Hüseyin Devrim katılırken, TwnWEA’yı Yönetim Kurulu Başkanı Lien-Kwei Chien temsil etti.

Tayvan Kültür ve Ticaret Ateşesi Chih-Yang Huang’ın de yer aldığı törene TwnWEA üyeleri de online olarak katılım gösterdi.

“TAYVAN DENİZÜSTÜ RES’TE İLK ADIMI ATTI.”

İmzalanan antlaşmaya ilişkin bilgi veren ENSİA Başkan Yardımcısı Murat Güler, Tayvan hükümetinin ülkedeki yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarının artmasına büyük önem verdiğini belirterek, iki ülkenin sivil toplum kuruluşları olarak karşılıklı olarak yatırımların artırılması için çalıştıklarını belirtti.

23 milyon nüfuslu ülkenin kişi başına düşen milli gelirinin 34 bin dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Güler, enerjisini büyük oranda ithal eden ada ülkesinin, yenilenebilir enerji yatırımlarına destek verdiğini vurguladı. Türkiye’nin 75 bin Megavat (MW) kurulu güç potansiyeli olduğu Denizüstü Rüzgar Enerjisi’nde sıfır noktasında olmasına rağmen Tayvan’ın 20 MW kurulum yaparak önemli bir adım attığını kaydeden Güler, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin Tayvan'ı diplomatik olarak henüz tanımaması nedeni ile iki ülke arasındaki iş ve ticaret hacmi potansiyelin çok altında. Yıllık enflasyonu %3.3 olan ve 100 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren Tayvan, dünya çip üretiminin üçte ikisini tek başına karşılıyor. Buna karşılık Tayvan’ın ithalatında Türkiye’nin payı bindelik rakamlarla ölçülüyor. Türk yatırımcılara özellikle temiz enerji sektöründe önemli fırsatlar sunan Tayvan’ın Rüzgar Enerjisi Derneği ile yaptığımız işbirliği antlaşması ile ülkelerimiz arasındaki yatırım fırsatlarını daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz.”