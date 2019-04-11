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Enstitünün en değerli koçu 21 bin liradan satıldı

- Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen damızlık müzayedesinde satışa çıkarılan 330 koçtan biri 21 bin liraya alıcı buldu - Enstitü Müdürü Deniz Soysal: - "Türkiye'nin dört bir yanından kaliteli damızlığı, iyi hayvanı almaya geliyorlar. Geçen yıl rekor fiyatımız 14 bin 400 liraydı. Bu yıl rekoru fark ile geçtik. En pahalı koçumuz 21 bin liradan alıcı buldu" - Yetiştirici Özkan Dereli: - "Verdiğimiz ücret bir koç için yüksek görünebilir. Aslında bu rakam yüksek değil. Yaklaşık 80 yıllık bir kurumdan, bu enstitüden bir kan çıkarıyorsanız, bunun değerinin çok daha yüksek olması lazım"

Enstitünün en değerli koçu 21 bin liradan satıldı
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BALIKESİR (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 20 bin dönümde kurulu Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün damızlık açık artırmasında yetiştiriciler satışa çıkarılan 330 koçu alabilmek için birbiriyle yarıştı.

"Merinos Yetiştirme Çiftliği" olarak 1943 yılında Bandırma'da kurulan enstitü, zaman içinde birkaç kez isim değiştirmesinin ardından 2015 yılından beri "Koyunculuk Araştırma Enstitüsü" adıyla faaliyetlerine devam ediyor.

"Biyometri ve Genetik", "Dölerme ve Suni Tohumlama", "Hayvan Yetiştirme ve Islahı", "Yemler ve Hayvan Besleme", "Su Ürünleri", "Tarım Ekonomisi Araştırmaları", "Üretim ve İşletme" bölümleriyle çalışmalarını sürdüren enstitü, araştırma faaliyetlerinin dışında yetiştiricilerin damızlık ihtiyacını da karşılıyor.

Her yıl nisanda düzenlenen geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk olan "Karacabey Merinosu"nu alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Bu yıl satışa sunulan 330 damızlık koça yetiştiriciler yine yoğun ilgi gösterdi. Binlerce yetiştirici, yaşına göre 2 bin 700 ile 3 bin 800 liradan açık artıma usulüyle satışa sunulan koçları almak için uğraştı.

Kıran kırana geçen açık artırmalarda damızlıklar 5 bin liradan başlayan fiyatlardan alıcı bulurken 21 bin liraya satılan koç, etkinliğin ilgi odağı oldu.

- "Yetiştiriciler buradan koç almak için mücadele veriyor"

Enstitü Müdürü Deniz Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyet alanı hayvancılık olan az sayıdaki araştırma enstitüleri arasında yer aldıklarını söyledi.

Yılda bir gün düzenlenen damızlık koç satışı için tüm yıl hazırlık yaptıklarını anlatan Soysal, "Damızlık koç satışı, 1943 yılından beri bizde bir gelenek haline geldi. Kurumumuz, ülke hayvancılığına hizmet ediyor. Sadece bilimsel araştırma yapmıyoruz. Yetiştiricilerimizin ihtiyacı olan damızlık koç temininde de önemli bir görev üstleniyoruz." diye konuştu.

Soysal, 2019 satışının yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl gerçekten çok fazla ilgi var, her geçen gün daha da artıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha üstün vasıflı damızlıkları yetiştiricilerimize sunacağız. Bu zamana kadar verim artışına yönelik çalışmalar yürütüyorduk. Bundan sonra verimin yanı sıra hastalıklara karşı dirençli damızlıklar da üretiyoruz. Bunun da gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından kaliteli damızlığı, iyi hayvanı almaya geliyorlar. Geçen yıl rekor fiyatımız 14 bin 400 liraydı. Bu yıl rekoru fark ile geçtik. En pahalı koçumuz 21 bin liradan alıcı buldu."

- "Aslında bu rakam yüksek değil"

Damızlığı 21 bin liradan satın alan Aksu Hayvancılık Genel Müdürü Özkan Dereli de Balıkesir'in Gönen ilçesinde çiftlik kurduklarını söyledi.

Dereli, Türkiye'nin en büyük damızlık çiftliğini kurmak için yola çıktıklarını anlatarak, "Çok modern bir tesis kuruyoruz. Buradaki enstitünün özel sektör ayağı gibi düşünüyoruz. Damızlık koç için verdiğimiz ücret bir koç için yüksek görünebilir. Aslında bu rakam yüksek değil." dedi.

İngiltere'de çok yüksek rakamlara damızlık koç satıldığını anlatan Dereli, "Hal böyleyken yaklaşık 80 yıllık bir kurumdan, bu enstitüden bir kan çıkarıyorsanız bunun değerinin çok daha yüksek olması lazım." ifadelerini kullandı.

Her yıl satışlara katılan Nadir Ergün de "Burası Türkiye'nin sayılı damızlık merkezlerinden. Yetiştirdiği koçlar Türkiye'ye yayılıyor. Fiyatları çok yüksek gibi duruyor ama bu damızlıkların verdiği yavrular bu ücrete değer." dedi.

Bilecik'ten gelen Niyazi Kavak da damızlık koç satışına ilk kez katıldığını belirterek, "Türkiye'nin her yerinden yetiştiriciler buraya akın etmiş vaziyette. Etkileyici bir ortam. Buradan koç almaya geldik." diye konuştu.


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