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Enuygun.com'un 10. yılına özel 10 bin lira değerinde hediye

İSTANBUL (AA) - Uçak bilet sitesi Enuygun.com, 10. yılını "Yılın En Uygun Ayı" kampanyası ile kutluyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2008 yılında kullanıcıların farklı alanlarda en uygun fiyat seçeneklerini bulmalarını...

Enuygun.com'un 10. yılına özel 10 bin lira değerinde hediye
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İSTANBUL (AA) - Uçak bilet sitesi Enuygun.com, 10. yılını "Yılın En Uygun Ayı" kampanyası ile kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2008 yılında kullanıcıların farklı alanlarda en uygun fiyat seçeneklerini bulmalarını sağlamak amacıyla bir karşılaştırma sitesi olarak kurulan, daha sonra Türkiye’nin lider uçak bileti sitesi olan Enuygun.com, 10. yaşını kullanıcılarını sevindirecek bir kampanya ile kutluyor.

Kasım ayı boyunca "Uçak Bileti by Enuygun" mobil uygulaması üzerinden uçak bileti satın alan Enuygun.com kullanıcıları, harcadıkları her 100 lira için bir çekiliş hakkı kazanıyor.

Ödül olarak, 1 kişiye uçak bileti alışverişinde kullanabileceği 10 bin lira değerinde 10 bin ENCoin,10 kişiye 5 yıldızlı otelde konaklama ve gidiş-dönüş uçak biletleri dahil çift kişilik bahar tatili, 20 kişiye ise yine uçak bileti alışverişinde kullanabileceği 500 lira değerinde 500 ENCoin hediye edilecek.

Talihliler, Milli Piyango tarafından yapılacak çekiliş sonucu 19 Aralık 2018'de açıklanacak.

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