Enuygun'dan gençlere özel kariyer programı Future Talent

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, gençlere özel kariyer programı Future Talent ile yeni mezun olmuş ya da son sınıfta olan öğrencilere iş deneyimi kazandıracak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, seyahat sektöründe dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Enuygun.com yetenekli gençleri iş dünyasıyla tanıştırıyor.

Future Talent programı ile IT, Pazarlama ve Dijital Pazarlama alanlarında üniversiteden yeni mezun olmuş ya da son sınıfta olan toplamda 19 genç, yeni projelere katılacak, iş hayatında deneyim kazanarak farklı alanlarda eğitim alacaklar.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 3 binden fazla başvuru içerisinden seçilen 19 genç, Enuygun'da hem projelere dahil olacak hem eğitim alarak uzun dönemli staj yapacaklar.

1,5 ay sürecek program sonunda başarılı gençler şirketin birer çalışanı olma fırsatı da yakalayabilecek. Okulu henüz bitmeyenler ise uzun dönemli staj imkanı bulabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun İnsan Kaynakları Yöneticisi Didem Şeker, şunları kaydetti:

"Gençlerin iş hayatı ile tanıştığı bu programda onların yeteneklerini sergileyebilecekleri, yaratıcı kararlar alabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Bu anlamda hem eğitimler sunuyor hem de proje çalışmalarına katılmalarını sağlıyoruz. Sonrasında yetenekli gençlerle yolumuza devam etmek istiyoruz."



