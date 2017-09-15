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EPDK 13 şirkete lisans verdi

- Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 13 şirkete lisans verildi, 50 şirketin lisansı sona erdirildi

EPDK 13 şirkete lisans verdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 13 şirkete lisans verdi, 50 şirketin lisansını ise sonlandırdı.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 3 şirkete üretim lisansı verilirken, 40 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı. Doğalgaz piyasasında yeni lisans verilmezken, 6 şirketin sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) lisansı iptal edildi.

Ayrıca petrol piyasasında, 3'ü dağıtıcı olmak üzere birer adet iletim, depolama, biodizel işletme ve madeni yağ alanında olmak üzere toplam 7 lisans verildi. 2 şirketin madeni yağ, 1 şirketin depolama ve 1 şirketin de iletim lisansına son verildi.

Öte yandan, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 3 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
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