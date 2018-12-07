EPDK 16 şirkete lisans verdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 16 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 9 şirketin lisansı sona erdirildi.



EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, elektrik piyasasında 5 şirkete üretim, 4 şirkete de tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim, 2 şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ, 2 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete dağıtıcı ve 1 şirkete de biyodizel işleme lisansı verildi. Aynı piyasadaki 3 şirketin madeni yağ, 2 şirketin ise dağıtıcı lisansı iptal edildi.

Doğal gaz piyasasında 1 şirkete spot LNG ithalat lisansı verilirken, LPG piyasasında ise 1 şirketin dağıtıcı lisansı sona erdirildi.



