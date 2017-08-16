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EPDK 21 şirkete lisans verdi

- Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verildi, 24 şirketin lisansı sona erdirildi

EPDK 21 şirkete lisans verdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verdi, 24 şirketin lisansını ise sonlandırdı.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 1 şirkete tedarik, 5 şirkete üretim, 3 şirkete organize sanayi bölgesi (OSB) dağıtım ve 2 şirkete de üretim lisansı olmak üzere toplam 11 lisans verildi.

Doğalgaz piyasasında 2 şirkete dağıtım lisansı veren EPDK, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise Socar Turkey Depolama AŞ'ye depolama lisansı tahsis etti.

Ayrıca petrol piyasasında, aralarında yine Socar Turkey Depolama AŞ'nin bulunduğu toplam 7 şirketten, 3'ü madeni yağ, 1'i depolama, 2'si iletim ve 1'i de dağıtıcı lisansı aldı.

Öte yandan, EPDK petrol piyasasında aralarında OMV Petrol Ofisi AŞ'nin de bulunduğu 1 depolama, 2 iletim, 1 madeni yağ ve 1 ihrakiye teslimi olmak üzere 5 şirketin lisansını iptal etti. Kurum, elektrik piyasasında da 19 şirketin üretim lisansını sonlandırdı.

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