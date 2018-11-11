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EPDK 26 şirkete lisans verdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 26 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 7 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.EPDK'nin...

EPDK 26 şirkete lisans verdi
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 26 şirkete lisans verildi. Farklı piyasalardaki 7 şirketin lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet gösterecek 24 şirkete üretim lisansı verilirken, bir şirketin üretim lisansı diğer bir şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi. Aynı piyasada bir şirketin üretim lisansına ise yeniden yürürlük kazandırıldı.

Doğal gaz piyasasında bir şirketin doğal gaz toptan satış lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ lisansı verilirken, 3 şirketin madeni yağ lisansı, bir şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Resmi Gazete
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