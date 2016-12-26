EPDK Başkanı Yılmaz:

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Ağrı ili ve Doğubayazıt ilçesi doğalgaz dağıtım lisansı ihalesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu ihale Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk lirası çağrısından sonra yaptığımız ilk ihale. Bu çağrı ülkemizin geleceği ve refahı açısından büyük önem taşıyor. İnşallah, gelecek kış bu bölgelere doğalgazın verilebileceğini öngörüyoruz." dedi.

Yılmaz, ihale sonrasında yaptığı değerlendirmede, dağıtım lisansı ihalesine şirketlerin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Söz konusu ihalenin, Türkiye'nin geleceği açısından dikkate alınması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Ağrı ili ve Doğubayazıt ilçesinin doğalgaz lisans işlemlerinde sorun olmadığı takdirde, sürecin 6 ay sonra başlayacağını söyledi.

Yılmaz, "Bu ihale Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk lirası çağrısından sonra yaptığımız ilk ihale. Bu çağrı ülkemizin geleceği ve refahı açısından büyük önem taşıyor. İnşallah, gelecek kış bu bölgelere doğalgazın verilebileceğini öngörüyoruz. Halihazırda Ağrı'ya fiziki olarak gaz gitti ve oradaki üniversite kullanıyor. Türkiye'de halkın doğalgaz konforuna kavuşması için çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tunceli ili dağıtım lisansı ihalesinin de 28 Aralık Çarşamba günü yapılacağını anımsatan Yılmaz, aynı zamanda doğalgaz dağıtım şirketlerinden alınan teminat mektuplarının da Türk lirası cinsinden alınmaya başlanacağını hatırlattı. Daha önceki ihalelerden kalan 137 milyon dolarlık bir teminat bedelinin de şirketlere iade edileceğini aktaran Yılmaz, bundan sonrasında teminat mektuplarında 1 dolar karşılığı olarak, 1 lira alınacağını bildirdi.

- 250 milyon liralık pazar ortaya çıkacak

Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan da Türkiye'nin geçirdiği bu zor dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Daha önceden olduğu gibi yatırımların bu dönemde de devam etmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, "Biz bu kararlılığı sürdüreceğimizi göstermek zorundaydık. Bu ihale, Ağrı ve Doğubayazıt için 5 yıllık sürede 100 milyon lira boyutunda bir yatırım anlamına geliyor. Ayırca, 150 milyon liralık da iç tesisat sektöründe bir hareketlenme olacak. Yani, 5 yıllık süre zarfında asgari düzeyde 250 milyon liralık bir pazar oluşacak." dedi.

Arslan, Ağrı ili ve Doğubayazıt için lisanslanma sürecinin ardından hemen çalışmalara başlayacaklarını ve gelecek kış konutlara gaz verebileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirası çağrısının da kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bizim tahsil edeceğimiz paraların döviz bazlı olması daha garanti gibi görünüyor ama ülkemiz açısından çok önemliydi. Bunun karşılığında da Türk lirası cinsinden teminat mektubu alınması bizi mutlu etti. Bundan sonra birçok ihale açısından da kalıcı olacağı inancındayım. Hayırlı olmasını diliyorum."