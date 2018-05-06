EPDK Başkanı Yılmaz yeniden ERRA Yönetim Kurulu'nda

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji Piyasası Düzenleyici Kuruluşları Bölgesel Birliği (ERRA) yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ERRA genel kurulu toplantısı, Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirildi. 37 ülkeden enerji düzenleme otoritelerinin bir araya geldiği ERRA'nın Genel Kurul toplantısında, Yılmaz, oy birliğiyle yeniden yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Yılmaz, bu görevi 2 yıllığına yürütecek.

- Filistin Elektrik Düzenleme Konseyi birliğe kabul edildi

Dünyanın farklı kıtalarında yer alan ülkeler arasında enerji diplomasisinin gelişimine de katkıda bulunan ERRA'nın Soçi'deki toplantısında ayrıca, Filistin’in uluslararası arenada tanınması ve enerji alanında iş birliği ve diyalog kanallarını artırabilmesi için de önemli bir gelişme yaşandı. EPDK’nin tam desteğini alan Filistin Elektrik Düzenleme Konseyi’nin ERRA'ya yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi.

EPDK yetkilileri, böylece Filistin Elektrik Düzenleme Konseyi'nin, ERRA etkinlikleri sayesinde enerji alanında küresel tecrübelerden faydalanma, yatırım olanakları bulma ve düzenleme kabiliyetlerini geliştirme gibi avantajlar elde edebileceğini kaydetti.

Enerji otoriteleri arasında kapsamlı iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı yoluyla ulusal düzenleme uygulamalarını iyileştirme ve ulus ötesi düzenleme normları geliştirme amacıyla kurulan ERRA, 37 ülke ve 4 kıtada yaklaşık 1 milyar nüfusu içine alan bir bölgeyi kapsıyor.

Öte yandan birlik tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı, 9-10 Ekim tarihlerinde Antalya’da EPDK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Konferans süresince Türkiye enerji piyasasının yanı sıra enerji tüketicilerinin güçlendirilmesi, doğalgaz piyasalarındaki gelişmeler ve arz güvenliği gibi konular ele alınacak.



