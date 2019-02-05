EPDK, Çinigaz'a soruşturma başlattı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Kütahya'da faaliyet gösteren Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, vatandaşları mağdur ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz arzının kesilmesinde gerekli şartların oluşmamasına rağmen, söz konusu şirketin vatandaşlara kesinti bildiriminde bulunduğu belirtildi.

Mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılan iş ve eylemlerin incelenmesi amacıyla EPDK'nin şirket hakkında soruşturma başlattığı kaydedilen açıklamada, "İlgili yönetmeliğe göre bir abonenin doğal gazının kesilebilmesi için ödenmemiş faturaya esas tüketim miktarının 50 metreküpü geçmesi, faturanın son ödeme tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi veya fatura borcundan dolayı doğal gaz kesintisi yapılacağının en az 3 gün önceden bir tanesi adrese ihbarname olmak kaydıyla, kısa mesaj, telefon, e-posta, ihbarname, fatura bildirim yöntemlerinden de en az ikisi yoluyla aboneye haber verilmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da kurumun daima sektörü kontrol altında tuttuğunu vurguladı.

Yılmaz, soruşturmaya ilişkin "Hiçbir şirketin ciddiyetten uzak, lakayt davranmaya ve vatandaşı tedirgin edecek mesajlar gönderip onları mağdur etmeye hakkı yok. 81 ilimizdeki vatandaşlarımıza doğal gaz konforunu ulaştırmak için çok çalıştık. Hiçbir şirket vatandaşımızın doğal gaz konforunu sıkıntıya dönüştürecek adım atamaz. Kimsenin vatandaşımızı mağdur edecek hata yapma lüksü yok. Soruşturmayı açtık ve gereken neyse yapacağız. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Umarım bu olaydan bütün sektörümüz gereken dersi çıkarır." değerlendirmesinde bulundu.







