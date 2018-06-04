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EPDK'den 18 şirkete tebligat

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) akaryakıt, LPG ve doğalgaz piyasasındaki 18 şirkete ilanen tebligat yapıldı.EPDK'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, en son adreslerinde kendilerine...

EPDK'den 18 şirkete tebligat

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) akaryakıt, LPG ve doğalgaz piyasasındaki 18 şirkete ilanen tebligat yapıldı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, en son adreslerinde kendilerine ulaşılamayan 15'i akaryakıt ve LPG şirketiyle, 3'ü doğalgaz şirketi olmak üzere 18 şirketle ilgili olarak başlatılan hukuki işlemler ilanen tebliğ edildi.

Bu çerçevede, 3 şirket hakkında sürdürülen soruşturma sonlandırılırken, soruşturmaları devam eden ve mevzuata aykırı durumlarını verilen sürede gidermeyen şirketlerin savunmaları dikkate alınmadan haklarında işlem yapılacak.

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Akaryakıt PiyasasıDoğalgaz PiyasasıEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)LPG PiyasasıResmi Gazete
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