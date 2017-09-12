EPDK İletişim Çalıştayı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kurumun işleyişinin geliştirilmesi için sektörle iletişimin önemine işaret ederek "Özgüven sahibi olan kişiler ve kurumlar hiçbir zaman kendilerini sorgulamaktan kaçınmaz. Biz enerji sektöründen her zaman övgü beklemiyoruz, bizi eleştirmelerini ve ortaya çıkacak iletişimle yeni yeni kapıların açılmasını bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, kurumun yeniden yapılandırılması sürecinde özel şirketlerin görüşlerinin alınması için Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) koordinasyonunda düzenlenen "EPDK Dış Paydaşlar İletişim Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, enerji sektörünün ihtiyaçlarının daha iyi algılanması ve gelişimine yönelik düzenlemeler yapılabilmesinde kamu ve özel kesim arasındaki iletişimin büyük önem taşıdığını söyledi.

EPDK'nın kurulduğu günden bu yana özel sektörle iyi ilişkiler içinde olduğunu belirten Yılmaz, düzenleme süreçlerinde şirketlerle empati ve istişare yapmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Akademik bir bakış açısıyla EPDK'nın gözden geçirilmesi ve daha iyi bir yapıya dönüştürülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Bazen almış olduğumuz kurul kararlarına bile sektörümüzden temsilcileri davet edebiliyoruz. Çünkü bir çekincemiz yok, sektörün de amacı yatırım yapmak, başarılı olmak ve Türkiye'ye katkı sağlamak. Bizim de amacımız sektörümüzle birlikte tüketicilerimizi de gözeterek ortak ve pozitif bir noktada düzenleme yapmak." diye konuştu.

Kurum olarak gözden geçirilmekten ve tavsiye almaktan çekinmeyeceklerini belirten Yılmaz, "Özgüven sahibi olan kişiler ve kurumlar hiçbir zaman kendilerini sorgulamaktan kaçınmaz. Biz enerji sektöründen her zaman övgü beklemiyoruz, bizi eleştirmelerini ve ortaya çıkacak iletişimle yeni yeni kapıların açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TODAİE modern bir enderun"

TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan da kamuoyunda yüksek lisans ve doktora programlarıyla bilinen kurumlarının genelde yöneticilerin yetiştirildiği bir yapıya sahip bulunduğunu ve dolayısıyla "modern bir enderun" olarak görüldüğünü kaydederek enstitü olarak görevlerinin başında kamu kurumlarının ihtiyacı olan danışmanlık hizmetleri verilmesinin geldiğini anlattı.

Söz konusu danışmanlık hizmetini teşkilat ve personel rejimine bağlı olarak verdiklerini dile getiren Aslan, "Kamu idarelerinin teşkilatlanma ve yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu anlamda, bugünkü toplantının konusunu da aslında bu husus oluşturuyor." diye konuştu.

Enstitünün bugüne kadar birçok kurum ve kuruluşla çalıştığını belirten Aslan, "EPDK Başkanının bu konudaki iradesiyle gerçekten hızlı biçimde çok önemli mesafeler aldık. Çünkü genellikle kurumlar kapalı oluyorlar. Bazı konularda yardımcı olunmasında sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama EPDK'da sayın başkanımızın desteğiyle bunların hepsini çok kolay aştık." değerlendirmesinde bulundu.

- Öneriler raporlaştırılacak

Bir günlük çalıştaya Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) gibi kamu kurumlarından temsilcilerin yanı sıra Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS), Enerji Ticaret Derneği (ETD) ve BP, İpragaz, Turkuaz Petrol, Shell Turcas, Tüpraş, Total, OPET, İGDAŞ, Cengiz Enerji, Başkengaz, Akenerji, Aygaz, Kolin Gaz Grubu, Aksa, Cengiz Enerji, Bereket Enerji, Enerjisa, Kalyon Enerji, Limak Enerji, Türkerler Holding gibi şirketlerden temsilciler katılıyor.

Enerji sektörü paydaşlarının, petrol, LPG, doğalgaz ve elektrik piyasalarını temsilen oluşturulan çalışma gruplarına EPDK'nın iş yapma biçimleriyle ilgili görüş ve önerilerini aktaracağı çalıştayda, dile getirilen konular daha sonra raporlaştırılarak sunulacak.



