EPDK kararı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) 2017 yılına ilişkin sistem kullanım gelir tavanı 5 milyar 12 milyon lira ve sistem işletim gelir tavanı 1 milyar 512 milyon lira olarak tespit edildi.

EPDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın 2017 yılına ilişkin gelir tavanı TÜFE=286,33 milyon lira, sistem kullanım gelir tavanı 5 milyar 12 milyon lira ve sistem işletim gelir tavanı 1 milyar 512 milyon lira olarak belirlendi.

Ayrıca, TEİAŞ'ın 2012-2014 üçüncü uygulama dönemine ilişkin -309,2 milyon liralık sistem kullanım yatırım farkı düzeltme bileşeninin sonraki yıllarda dikkate alınmasına karar verildi.

TEİAŞ'ın 2015 yılı sistem kullanım, sistem işletim ve piyasa işletim gelir farkı düzeltme bileşenleri de onaylanarak, piyasa işletim gelir farkının 2017 yılı sistem işletim gelir tavanında dikkate alınması kararlaştırıldı.