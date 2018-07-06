EPDK kararı

ANKARA (AA) - Elektrik dağıtım şirketlerinin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım yükümlülüklerinin tamamlanmasına yönelik yapılan çerçeve anlaşmaların sonlandırma süresi 1 yıl uzatıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararları ve bu kararlara ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik dağıtım şirketlerinin satın alma, satma ve ihale prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması çerçevesinde, 2011-2015 uygulama dönemi yatırım yükümlülüklerinin tamamlanmasına yönelik yapılan çerçeve anlaşmaların, en geç 31 Aralık 2018 itibariyle sonlandırılmasına karar verildi.

Söz konusu süre, EPDK'nin 31 Mayıs 2017'de yürürlüğe giren ilgili yönetmeliğinde 2017 sonu olarak belirlenmişti. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ tarafından bu süreyi belirleyen yönetmelik maddesinin iptali için Danıştay 13'üncü Dairesi Başkanlığına dava açılmış, mahkeme itirazı kabul etmiş ve dava konusu yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.



