EPDK kararı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2019 yılında petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin uygulanacak gelir payı bedelleri belirlendi.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, gelir payı bedelleri benzin türleri (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil), benzin türleriyle harmanlanmak üzere temin edilen etanol, motorin (ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil), biodizel türleri, gaz yağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta ve damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 3 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Artık denizcilik yakıtları, ihrakiye amaçlı kullanılanlar dahil fuel oil için ise gelir payı bedelleri ton başına 4 lira 18 kuruş oldu.