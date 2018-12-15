EPDK kararı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, unvan, adres veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı tadiline ilişkin başvuru yükümlülüklerini süresinden sonra yerine getiren veya süresinde yerine getirmediği belirlenen LPG otogaz bayilik ve taşıma, LPG tüpü imalatı ve muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı sahipleri, belirtilen sürelerden daha sonraki bir tarihte lisans tadil başvurusunda bulunmaları halinde, lisans tadil talebinde bulunulan yıl uygulanmakta olan "lisans alma bedeli kadar" ödeyerek tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

Adres değişikliği nedeniyle işyeri açma veya çalışma ruhsatı ile adres tadiline ilişkin başvuru yükümlülüklerini süresinden sonra yerine getiren veya süresinde yerine getirmediği belirlenen LPG dağıtıcı ve LPG depolama lisansı sahipleri de yönetmelikte belirtilen sürelerden daha sonraki bir tarihte lisans tadil başvurusunda bulunmaları halinde, lisans tadil bedelini tadil talebinde bulunulan yıl uygulanmakta olan lisans tadil bedelinin "beş katını" ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirebilecek.

Söz konusu bu değişikle, kurulun 4 Nisan 2012 tarihli ve 3763/3 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararına ilişkin değişiklikleri içeren 29 Aralık 2016 tarihli önceki kararı ise yürürlükten kaldırılmış oldu.