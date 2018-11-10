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EPDK kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Yumurtalık (Ceyhan) - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı ve Batman - Dörtyol Ham Petrol Boru Hattına ilişkin iletim tarifeleri yeniden belirlendi.EPDK'nin...

EPDK kararları
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Yumurtalık (Ceyhan) - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı ve Batman - Dörtyol Ham Petrol Boru Hattına ilişkin iletim tarifeleri yeniden belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın Yumurtalık (Ceyhan) - Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattının iletim hizmet bedeli varil başına 6 Kasım'dan itibaren ilk ay sonuna kadar 2,3211 lira olarak belirlendi.

Tarifedeki hizmet bedelleri, tarifenin uygulamaya girdiği ilk ayı müteakip her ay için ilgili maddede yer alan eşitliğe göre yeniden belirlenecek. Bedeller, eşitlikte yer alan yöntemin uygulanması hariç artırılamayacak ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamayacak. Fiyatlara KDV ayrıca eklenecek.

Ham petrol ve ara ürünün iletim hizmeti fiyatlarında buster hizmetleri dahil olacak, bu hizmetin taşıtıcılar tarafından yapılması halinde iletim hizmeti fiyatlarında yüzde 6 indirim yapılacak.

Öte yandan, BOTAŞ'ın Batman - Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı tesisine ilişkin iletim hizmet tarifeleri de 6 Kasım'dan itibaren ilk ay sonuna kadar aşağıdaki şekilde belirlendi:

Ham petrol ve ara ürün iletim hizmet fiyatı

GÜZERGAH

FİYAT (TL/Varil)

Batman-Dörtyol

8,3816

Diyarbakır-Dörtyol

7,0152

Sarıl-Dörtyol

3,5921


Ham petrol hazırlama ve pompalama hizmet fiyatı

PAY

FİYAT (TL/Varil)

Taşıtıcı payı

0,7508

Rafinerici payı

0,4818


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