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EPDK kararları

- Petrol piyasasında lisans almak, lisans tadili veya lisans süre uzatımı yapmak isteyenler, gerekli bilgi ve belgeleri yazılı veya elektronik ortamda ibraz ederek başvuruda bulunabilecek - Bayilerin elektronik ortamdaki lisans başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları dağıtıcılar aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek - Bayilik lisans ve lisans tadili ile bayilik süre uzatımı başvuruları yazılı olarak 31 Mart 2019'a kadar yapılabilecek

EPDK kararları
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ANKARA (AA) - Petrol piyasasında lisans almak, lisans tadili veya lisans süre uzatımı yapmak isteyenler, gerekli bilgi ve belgeleri yazılı veya elektronik ortamda ibraz etmek suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvurabilecek.

EPDK'nin, petrol piyasasında lisans başvurusu açıklaması ile lisans tadili ve lisans süre uzatımı başvurularında aranacak bilgi ve belgelere ilişkin kurul kararlarında yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisans, lisans tadili veya lisans süre uzatımı için başvuru yapmak isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri yazılı veya elektronik ortamda ibraz etmek suretiyle EPDK'ye başvuracak.

Lisans başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde, "lisans başvuru dilekçesi", lisans tadil başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde, "lisans tadil başvuru formu", lisans süre uzatımı başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde de "lisans süre uzatımı başvuru formu" belgeler arasına eklenecek.

Bayilerin elektronik ortamdaki lisans başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları dağıtıcılar aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Elektronik olarak yapılan başvurularda ise sisteme girilen bilgilerle sisteme yüklenen belgeler arasında uyumsuzluk olması halinde, sisteme yüklenen belge esas alınacak.

- Başvuru yöntem ve süreçleri

EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan Lisans İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Kurul Kararına göre de bayilik lisans ve lisans tadili ile bayilik süre uzatımı başvuruları yazılı olarak 31 Mart 2019'a kadar, elektronik başvurular ise 1 Ocak 2019'dan itibaren yapılabilecek.

Bayilik lisans sona erdirme yazılı başvurularında son tarih belirtilmezken, elektronik başvuru 1 Ocak 2019 itibarıyla yapılabilecek.

Dağıtıcı, depolama, ihrakiye teslim, iletim, işleme, madeni yağ, rafinerici, serbest kullanıcı ve taşımaya ilişkin lisans, lisans tadili, süre uzatımı ve lisans sona erdirme başvurularında yazılı yöntemle son başvuru tarihi belirtilmeksizin başvuru yapılabilirken, elektronik yöntemle başvuru alınmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurunun yazılı olarak yapılması durumunda başvuru evrakı sahibine iade edilecek.


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Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEPDKLisansLisans Tadili
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