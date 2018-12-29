EPDK kararları

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Akhisar, İzmir ve Sakarya’daki organize sanayi bölgelerinde elektrik dağıtım bedelleri belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2019 yılında uygulanmak üzere tüketiciler için Tek Terimli (TT) dağıtım bedeli, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kilovatsaat başına 2,6965 kuruş oldu.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde tüketiciler için alçak gerilim (AG) dağıtım bedeli kilovatsaat başına 4,8450 kuruş, orta gerilim (OG) dağıtım bedeli kilovatsaat başına 2,2667 kuruş, sanayi harici (SH) dağıtım bedeli kilovatsaat başına 5,3149 kuruş, üreticiler için OG dağıtım bedeli ise kilovatsaat başına 0,9000 kuruş olarak belirlendi.

Bir aylık emreamade kapasite bedeli ise kilovat başına 157,1608 kuruş oldu.

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesinde ise tüketiciler için AG dağıtım bedeli kilovatsaat başına 1,6660 kuruş, OG dağıtım bedeli kilovatsaat başına 0,9628 kuruş ve SH dağıtım bedeli de kilovatsaat başına 2,1080 kuruş oldu.

Söz konusu bedel organize sanayi bölgesi onaylı sınırlar içerisindeki katılımcılar için geçerli olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer bir kurul kararıyla OPET Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi’ndeki depolama tesisine ilişkin tarifesi de tadil edildi.